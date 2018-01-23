Прокурор Парижа: Угроза терактов остается на высоком уровне

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Угроза террористических актов во Франции остается высокой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в эфире радиостанции RTL заявил прокурор Парижа Франсуа Молен.

"Нет, я точно не скажу, что угроза уменьшилась. Я считаю, что угроза терактов остается на высоком уровне", - сказал Ф.Молен.

При этом он отметил, что угроза терактов в стране "изменила облик" и исходит изнутри, теперь угрозу представляют люди, которые не были знакомы спецслужбам.

Отметим, что данная радиостанция накануне обнародовала отчет Центра анализа терроризма (CAT), из которого следует, что в 2017 году число попыток совершения терактов в Европе увеличилось по сравнению с 2016 годом. Также сообщается, что в 2017 году было совершенно 15 терактов, а в 2016 году — 14.