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При пожаре в больнице в Мумбаи погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО

При пожаре в больнице в Мумбаи погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в торговом центре в индийском Мумбаи
Другие страны
26 марта 2021 г. 23:22
При пожаре в больнице в Мумбаи погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более 70 получили ранения при пожаре в госпитале для больных коронавирусной инфекцией, который находился в торговом центре в индийском Мумбаи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили власти города.

"Пожарные проделали большую работу по спасению людей. Однако... некоторых из тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, спасти не удалось. Я прошу прощения у их семей", - сказал главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей в эфире телеканала India TV после посещения места бедствия.

Больница была расположена на третьем этаже пятиэтажного торгового центра. По словам главного министра, этот медцентр был создан в прошлом году, когда в Мумбаи не хватало больничных коек и медицинского оборудования для заболевших коронавирусом.

11:36

Число погибших в четверг при пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом в индийском мегаполисе Мумбаи возросло до шести.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Всего из загоревшейся клиники спасатели и пожарные эвакуировали 76 пациентов, в том числе семь человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они были госпитализированы в другую больницу.

Больница для инфицированных коронавирусом была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг пожара находился на его первом этаже. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Mumbayda xəstəxanada baş verən yanğında ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

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