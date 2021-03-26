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При пожаре в больнице в Мумбаи погибли шесть человек

При пожаре в больнице в Мумбаи погибли шесть человек Из загоревшейся клиники эвакуировали 76 пациентов
Другие страны
26 марта 2021 г. 11:36
При пожаре в больнице в Мумбаи погибли шесть человек

Число погибших в четверг при пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом в индийском мегаполисе Мумбаи возросло до шести.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Всего из загоревшейся клиники спасатели и пожарные эвакуировали 76 пациентов, в том числе семь человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они были госпитализированы в другую больницу.

Больница для инфицированных коронавирусом была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг пожара находился на его первом этаже. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.

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