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Разведка США полагает, что партнерство РФ и КНР растет во всех сферах

Разведка США полагает, что партнерство РФ и КНР растет во всех сферах Американская разведка считает, что партнерство между Россией и Китаем растет во всех сферах.
Другие страны
4 мая 2024 г. 00:20
Разведка США полагает, что партнерство РФ и КНР растет во всех сферах

Американская разведка считает, что партнерство между Россией и Китаем растет во всех сферах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Отвечая на вопрос о том, как "партнерство без границ" России и Китая сказывается на долгосрочных планах США, Хейнс заявила, что разведка США предоставила "значительное количество аналитических материалов" на эту тему.

"Думаю, многое из того, что вы прочитали, указывает на это растущее сотрудничество и партнерство без границ во всех сферах - общественной, экономической, военной, технологической и так далее. Это то, что, в нашем понимании, подталкивает американское правительство к новому планированию по многим аспектам", - заявила Хейнс.

При этом, по словам директора Национальной разведки США, Россия и Китай якобы "впервые проводят совместные учения, касающиеся Тайваня". "Это район, где Китай определенно хотел бы сотрудничества с Россией, и мы не видим причин, по которым они бы не пошли на это", - утверждала она.

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