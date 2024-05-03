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Глава МИД Венгрии подверг Макрона резкой критике

Глава МИД Венгрии подверг Макрона резкой критике Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг критике заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.
Другие страны
3 мая 2024 г. 23:44
Глава МИД Венгрии подверг Макрона резкой критике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подверг критике заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Как передает Report, глава венгерского МИД, выступавший в эфире французского телеканала LCI, назвал "эти заявления угрожающими".

"Мы находимся рядом с конфликтом и прекрасно понимаем, что если западные войска будут на территории Украины, то масштабы войны значительно возрастут", - сказал он.

По мнению Сийярто, Западу необходимо перейти от поставок оружия к поиску мира.

"Вместо того, чтобы думать о новых поставках вооружений Украине, об отправке туда войск или применении ядерного оружия, необходимо положить конец этой войне, прекратить огонь и начать мирные переговоры. Это единственный способ избежать новой катастрофы", - считает глава венгерской дипломатии.

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