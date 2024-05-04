США считают маловероятным обвал обороны Украины в ближайшее время

Последняя конфиденциальная оценка американских военных свидетельствует, что российские силы продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, но разгром украинских сил считается маловероятным.
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Оценка, которую NYT пересказал американский чиновник, свидетельствует, что Россия будет продолжать "получать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая", которые для Москвы имеют символическое значение.
Однако, по словам чиновника, вывод анализа военных США заключается в том, что "украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".
Другие собеседники NYT не верят, что Россия имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая: "Это потребовало бы значительного наращивания сил, чего американские чиновники не видят".
Но стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников Украина сможет в лучшем случае летом, а в худшем – до конца года, говорится в материале.