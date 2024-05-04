О нас

США считают маловероятным обвал обороны Украины в ближайшее время

США считают маловероятным обвал обороны Украины в ближайшее время Последняя конфиденциальная оценка американских военных свидетельствует, что российские силы продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, но разгром украинских сил считается маловероятным.
Другие страны
4 мая 2024 г. 02:13
США считают маловероятным обвал обороны Украины в ближайшее время

Последняя конфиденциальная оценка американских военных свидетельствует, что российские силы продолжат продвижение в Украине в ближайшие дни, но разгром украинских сил считается маловероятным.

Как передает Report, об этом говорится в материале The New York Times, который основывается на показаниях более десятка должностных лиц из США и Европы.

Оценка, которую NYT пересказал американский чиновник, свидетельствует, что Россия будет продолжать "получать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая", которые для Москвы имеют символическое значение.

Однако, по словам чиновника, вывод анализа военных США заключается в том, что "украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

Другие собеседники NYT не верят, что Россия имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая: "Это потребовало бы значительного наращивания сил, чего американские чиновники не видят".

Но стабилизировать линию фронта благодаря новой военной помощи от западных союзников Украина сможет в лучшем случае летом, а в худшем – до конца года, говорится в материале.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NYT: Ukrayna müdafiəsinin çöküşü ehtimalı azdır

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi