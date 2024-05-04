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Ученые выступили с сенсационным утверждением: Чистый воздух способствует развитию опасного заболевания

Ученые выступили с сенсационным утверждением: Чистый воздух способствует развитию опасного заболевания Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили, что снижение концентрации диоксида серы (распространенного загрязнителя) в воздухе способствует развитию легионеллеза — опасного заболевания, которое в большинстве случаев протекает в виде тяжелой пневмонии.
Другие страны
4 мая 2024 г. 04:09
Ученые выступили с сенсационным утверждением: Чистый воздух способствует развитию опасного заболевания

Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили, что снижение концентрации диоксида серы (распространенного загрязнителя) в воздухе способствует развитию легионеллеза — опасного заболевания, которое в большинстве случаев протекает в виде тяжелой пневмонии.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Nexus.

Отмечается, что в Соединенных Штатах с 1100 случаев в 2000 году до почти 10 тысяч случаев в 2018 году увеличилось число зарегистрированных случаев легионеллеза. Это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Чтобы выявить причины роста заболеваемости, исследователи изучили, как изменилась экологическая обстановка в стране.

Оказалось, что распространению легионеллеза парадоксальным образом поспособствовало повышение качества воздуха.

Ученые выяснили, что рост числа случаев легионеллеза коррелирует с уменьшением содержания в воздухе диоксида серы (SO2). Мелкие капли воды, содержащие бактериальные клетки, поглощают диоксид серы из воздуха , что может повысить их кислотность до уровней, неблагоприятных для бактерий. При меньших концентрациях SO2 вероятность попадания в легкие жизнеспособных легионелл, напротив, повышается.

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