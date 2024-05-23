О нас

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН.
Другие страны
23 мая 2024 г. 09:58
Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

"Заявление вновь было направлено в Совет безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение. Мы ожидаем заседания Совета безопасности, чтобы вновь обсудить этот вопрос. Это может произойти очень скоро, предполагаю, что, возможно, на следующей неделе", - сказал посол.

Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Отметим, что вчера Норвегия, Испания и Ирландия объявили о своем решении признать Палестинское государство, в связи с чем МИД Израиля отозвал своих послов из этих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi