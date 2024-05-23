Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН.

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

"Заявление вновь было направлено в Совет безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение. Мы ожидаем заседания Совета безопасности, чтобы вновь обсудить этот вопрос. Это может произойти очень скоро, предполагаю, что, возможно, на следующей неделе", - сказал посол.

Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

Отметим, что вчера Норвегия, Испания и Ирландия объявили о своем решении признать Палестинское государство, в связи с чем МИД Израиля отозвал своих послов из этих стран.