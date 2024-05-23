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Польский МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время учебного полета

Польский МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время учебного полета Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений.
Другие страны
23 мая 2024 г. 09:38
Польский МиГ-29 потерял топливный бак над населенным пунктом во время учебного полета

Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное командование вооруженных сил Польши в соцсети "X".

"Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений. В результате происшествия [на земле] никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным открытых источников, потерявший бак МиГ-29 приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются еще несколько самолетов этого типа.

В 2023 году в военно-воздушных силах Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Позже часть из них была передана Украине.

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Версия на английском языке Polish MiG-29 loses its fuel tank over populated area during training flight

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