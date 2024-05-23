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Тайвань закрыл два аэропорта на фоне военных учений Китая

Тайвань закрыл два аэропорта на фоне военных учений Китая Власти Тайваня закрыли два гражданских аэропорта на архипелаге Мацзу на фоне двухдневных военных учений Китая.
Другие страны
23 мая 2024 г. 10:10
Тайвань закрыл два аэропорта на фоне военных учений Китая

Власти Тайваня закрыли два гражданских аэропорта на архипелаге Мацзу на фоне двухдневных военных учений Китая.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, работа аэропортов на островах Наньгань и Бэйгань остановлена до 14:00 по местному времени.

Центральное информационное агентство Тайваня в качестве причины приостановки работы аэропортов указало на сильный туман.

Сегодня силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали военные учения вокруг Тайваня. Минобороны Тайваня назвало учения провокацией, нарушающей региональный мир и безопасность.

Учения в том числе пройдут возле островов Мацзу. Минимальное расстояние от архипелага до побережья Китая - 20 км. В рамках учений военные корабли и авиация должны провести патрулирование вокруг Тайваня. Минобороны Тайваня уже сообщило о приближении к острову летательного аппарата и 12 кораблей.

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