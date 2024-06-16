Саркози назвал рискованным шагом роспуск парламента Франции Макроном

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что роспуск Национального собрания действующим главой государства Эмманюэлем Макроном представляет собой рискованный шаг для страны.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что роспуск Национального собрания действующим главой государства Эмманюэлем Макроном представляет собой рискованный шаг для страны.

Как передает Report, об этом Н.Саркози заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Роспуск Национального собрания является крупным риском как для страны, так и для президента", - подчеркнул он.

По его словам, "такой шаг может погрузить уже разобщенную республику в хаос, из которого ей будет очень трудно выбраться". "Президенту осталось находиться у власти три года, и я бы предпочел, чтобы он использовал их для осуществления пожеланий французов", - отметил Саркози.

Экс-президент заявил, что не удивлен масштабами голосования на выборах в Европарламент в пользу правого Национального объединения и левой партии "Неподчинившаяся Франция". "Надо признать, что промежуточные выборы всегда бывают трудными для правящей партии", - отметил он.

Саркози считает ошибочными разговоры об "экстремистских партиях". "Нельзя говорить, что вы даете слово французам, и одновременно дисквалифицировать часть из них заранее, называя экстремистами", - заявил он.