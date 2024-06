В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствия

Украинский сухогруз Verbena, который до этого был атакован силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенное заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (14:45 по бакинскому времени) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно", - говорится в документе.

В CENTCOM добавили, что на сигнал отреагировал корабль Anna Meta и принял моряков, которых сейчас транспортирует их в безопасное место. Уточняется, что экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его.

Кроме этого, американские военные отметили, что находившийся неподалеку иранский фрегат IRIN Jamaran на сигнал бедствия моряков не ответил.