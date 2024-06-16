В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствия
В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствияУкраинский сухогруз Verbena, который до этого был атакован силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован.
Украинский сухогруз Verbena, который до этого был атакован силами хуситов из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах", подал сигнал бедствия, и его экипаж был эвакуирован.
Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенное заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (14:45 по бакинскому времени) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно", - говорится в документе.
В CENTCOM добавили, что на сигнал отреагировал корабль Anna Meta и принял моряков, которых сейчас транспортирует их в безопасное место. Уточняется, что экипаж покинул корабль из-за непрекращающегося пожара и невозможности побороть его.
Кроме этого, американские военные отметили, что находившийся неподалеку иранский фрегат IRIN Jamaran на сигнал бедствия моряков не ответил.
Update on M/V Verbena
On June 13, Iranian-backed Houthis struck M/V Verbena, a Palauan-flagged, Ukrainian-owned, Polish-operated bulk cargo carrier in two separate missile attacks. Today, at approximately 1:45 p.m. (Sanna time), the crew issued a distress call indicating they… pic.twitter.com/oQUdYTtHIO