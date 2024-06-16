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Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны

Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны Чили постоянно и постепенно осуждает войну России против Украины и планирует присоединиться к гуманитарному разминированию после войны.
Другие страны
16 июня 2024 г. 05:19
Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны

Чили постоянно и постепенно осуждает войну России против Украины и планирует присоединиться к гуманитарному разминированию после войны.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Чили Габриэль Борич на Саммите мира в Швейцарии.

Чилийский лидер отметил, что его страна привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и призывает к уважению к этим принципам, правам человека в международном праве, которые должны стать основой для устойчивого мира.

"Мы решительно выступаем против использования силы и угрозы такого использования и верим, что дипломатия и международное право являются единственными легитимными инструментами для решения споров", - сказал Борич.

Также он назвал сверхважной защиту украинских АЭС, являющихся «залогом будущего международного благополучия», и отметил, что также следует исключить возможность применения ядерного оружия.

"Мы должны быть в состоянии... усадить Россию за стол переговоров", - заявил Борич.

Кроме того, президент Чили сообщил, что страна внесет вклад в гуманитарное разминирование Украины после завершения войны.

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