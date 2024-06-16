Пентагон выделил $1 млн на создание лазерной установки для работы в сложных условиях

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США выделило $1 млн на разработку лазерной установки, способной работать на большом расстоянии, несмотря на неблагоприятные условия.

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США выделило $1 млн на разработку лазерной установки, способной работать на большом расстоянии, несмотря на неблагоприятные условия.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури, США), специалисты которого получили этот грант.

"Работа систем связи и других технических средств на основе лазеров может быть затруднена неблагоприятными условиями, такими как туман, предельные температуры или большое расстояние", - констатируется в сообщении для прессы. Специалисты инженерного факультета университета "используют квантовые технологии для разработки методов, с помощью которых лазеры можно эффективно применять в таких сложных условиях".

Как следует из сообщения, согласно условиям выделения гранта, работа специалистов должна быть завершена в течение двух лет.