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СМИ: Си Цзиньпин заявил фон дер Ляйен, что США склоняли КНР напасть на Тайвань

СМИ: Си Цзиньпин заявил фон дер Ляйен, что США склоняли КНР напасть на Тайвань Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2023 года заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань.
Другие страны
16 июня 2024 г. 06:23
СМИ: Си Цзиньпин заявил фон дер Ляйен, что США склоняли КНР напасть на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле 2023 года заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, председатель КНР в апреле 2023 года на встрече с главой ЕК заявил, что Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров, но китайский лидер не попался на "приманку" США.

Как сообщил один из источников, Си Цзиньпин высказал эти же предостережения китайским чиновникам.

Посольство КНР в Вашингтоне в ответ на запрос FT не прокомментировало информацию о высказывании китайского лидера, однако отметило, что США продавали оружие Тайваню и поддерживали "сепаратистские силы" на острове. Представитель Урсулы фон дер Ляйен сообщил, что глава ЕК не раскрывает информацию о личных встречах. Белый дом не предоставил комментариев.

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