Солдат ЦАХАЛ погиб от ранений, полученных в боевых действиях в секторе Газа

Израильский военнослужащий погиб из-за ранений, полученных в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Израильский военнослужащий погиб из-за ранений, полученных в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее информации, 19-летний сержант Яир Ройтман, военнослужащий разведывательного подразделения бригады "Гивати", умер в субботу от ран, полученных в результате взрыва заминированного здания в начале недели в Рафахе на юге сектора Газа. Ранее в результате этого инцидента погибли четверо его сослуживцев.

С учетом последних данных количество солдат, погибших с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, достигло 300. Общее число израильских военных, погибших за время нового витка палестино-израильского конфликта, составило, по данным армейской пресс-службы, 652.