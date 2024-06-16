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ЦАХАЛ сообщил об ударе истребителями по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об ударе истребителями по объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские истребители нанесли удары по военным сооружениям и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах".
Другие страны
16 июня 2024 г. 03:19
ЦАХАЛ сообщил об ударе истребителями по объектам Хезболлах в Ливане

Израильские истребители нанесли удары по военным сооружениям и объектам ливанского движения "Хезболлах".

Как передаеь Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад истребители нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в районе Айтаруна, в том числе по складу оружия и военным сооружениям", - говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглась террористическая инфраструктура "Хезболлах" в районе Чихине, а также военный объект в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана", добавили в пресс-службе.

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