Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России

Власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях.

Власти Норвегии с 29 мая вводят дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих в туристических целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

Норвегия откажет во въезде россиянам, прибывающим в страну в целях туризма.

"Гражданам России, прибывающим в Норвегию в целях туризма и в других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения. В некоторых случаях будут делаться исключения, например для граждан России, приезжающих в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам (родителям, официально зарегистрированным супругам, фактическим супругам и детям), и для граждан России, прибывающих в страну с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения", - говорится в сообщении.