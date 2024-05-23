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Минэнерго США допускает возможность проведения испытательных пусков МБР Sentinel

Минэнерго США допускает возможность проведения испытательных пусков МБР Sentinel Руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби допустила возможность проведения испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel, с разработкой
Другие страны
23 мая 2024 г. 09:07
Минэнерго США допускает возможность проведения испытательных пусков МБР Sentinel

Руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби допустила возможность проведения испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel, с разработкой которых испытываются трудности.

Как передает Report, об этом она сообщила на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Так что мы всегда в курсе того, что там происходит. И когда все будет закончено, и будет принято решение, мы обязательно согласуем наши сроки с ВВС, которые работают над разработкой МБР. А потом для нас важно провести летные испытания в рамках программы разработки боеголовок", - подчеркнула она, не указав сроки возможных испытаний.

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