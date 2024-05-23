При обрушении сцены в ходе предвыборного митинга в Мексике погибли четыре человека

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о гибели 4 человек и 15 пострадавших в ходе предвыборного митинга кандидата в мэры мексиканского города Сан-Педро в штате Нуэво-Леон от партии "Гражданское движение" Лорении Каннавати.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о гибели 4 человек и 15 пострадавших в ходе предвыборного митинга кандидата в мэры мексиканского города Сан-Педро в штате Нуэво-Леон от партии "Гражданское движение" Лорении Каннавати.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом президент написал в соцсети "X".

"По словам губернатора Нуэво-Леона Самуэля Гарсии, который находится на месте происшествия, сообщается о 4 погибших и 15 раненых", - написал он.

ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию Каннавати. Вместе с ней на сцене находился также кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес.

Согласно видеозаписям, мощный порыв ветра обрушил на выступающих стоящий за их спинами большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии.

Сами кандидаты в момент падения декораций смогли пробежать под ними и не получили серьезных ранений. Об этом написал сам Майнес на своей странице в соцсети Х, чуть позже добавив, что возвращается на место ЧП для оказания помощи раненым.