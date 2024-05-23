ЕС ужесточит санкции против Беларуси для ограничения импорта в Россию

Страны Евросоюза готовятся ужесточить санкции в отношении Беларуси с целью ограничить через нее импорт западных товаров и предметов роскоши в Россию.

Страны Евросоюза готовятся ужесточить санкции в отношении Беларуси с целью ограничить через нее импорт западных товаров и предметов роскоши в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на проект пакета санкций.

Речь идет о технологиях и товарах, которые могут использоваться в военных целях, а также о сниженном природном газе. Кроме того, ЕС намерен прекратить импорт алмазов из Беларуси.

Новые ограничения в том числе будут направлены на то, чтобы прекратить импорт в РФ через Беларусь дорогостоящих автомобилей класса люкс. Документ, который сейчас находятся на уровне обсуждений стран-членов ЕС, направлены на минимизацию риска обхода санкций.