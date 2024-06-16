ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (с 09:00 до 20:00 по бакинскому времени) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (с 09:00 до 20:00 по бакинскому времени) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении израильских военных.

"В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи со стороны Армии обороны Израиля и Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, поступающей в сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями <...> с 08:00 до 19:00 каждый день будет вводиться локальная тактическая пауза в боевых действиях в гуманитарных целях до особого распоряжения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что действие паузы распространяется на пути от КПП "Керем-Шалом" до шоссе Салах ад-Дин и далее на север.