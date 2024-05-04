Опрос: Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

Президент США Джо Байден на 10 п. п. уступает по уровню поддержки избирателей Дональду Трампу, бывшему американскому лидеру, вновь претендующему на пост главы государства.

Президент США Джо Байден на 10 п. п. уступает по уровню поддержки избирателей Дональду Трампу, бывшему американскому лидеру, вновь претендующему на пост главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

У участников опроса спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди - младший. 46% высказались в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди - младшему.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3 п. п. Исследование проводилось с 29 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 1 205 человек.

Таким образом Трамп увеличил отрыв на 4 п. п. по сравнению с прошлым месяцем, отмечает Rasmussen Reports. По данным организации от 4 апреля, за Трампа были готовы проголосовать 44%, за Байдена - 38%, за Кеннеди - младшего - 10% респондентов.