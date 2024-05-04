О нас

Опрос: Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

Опрос: Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей Президент США Джо Байден на 10 п. п. уступает по уровню поддержки избирателей Дональду Трампу, бывшему американскому лидеру, вновь претендующему на пост главы государства.
Другие страны
4 мая 2024 г. 03:22
Опрос: Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

Президент США Джо Байден на 10 п. п. уступает по уровню поддержки избирателей Дональду Трампу, бывшему американскому лидеру, вновь претендующему на пост главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

У участников опроса спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди - младший. 46% высказались в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди - младшему.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3 п. п. Исследование проводилось с 29 апреля по 1 мая. В нем приняли участие 1 205 человек.

Таким образом Трамп увеличил отрыв на 4 п. п. по сравнению с прошлым месяцем, отмечает Rasmussen Reports. По данным организации от 4 апреля, за Трампа были готовы проголосовать 44%, за Байдена - 38%, за Кеннеди - младшего - 10% респондентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi