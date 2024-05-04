В Британии может появиться пост представителя премьера по оборонному производству

Власти Великобритании могут учредить должность представителя премьер-министра по оборонному производству, на которого будет возложена задача контролировать наращивание объемов выпуска вооружения.

Власти Великобритании могут учредить должность представителя премьер-министра по оборонному производству, на которого будет возложена задача контролировать наращивание объемов выпуска вооружения.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

"Принципиально важно, чтобы мы могли пойти дальше с точки зрения специального представителя по обороне, чтобы он имел возможность, заручившись поддержкой от премьер-министра, гарантировать, что мы заключаем многолетние сделки с оборонными поставщиками, потому что нам нужно не только поставить больше вооружения Украине, нам нужно также нарастить наши запасы. Это очень важно, это национальный приоритет", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Премьер-министр Риши Сунак показывает пример, и я думаю, что промышленность даст свой ответ", - добавил Кэмерон.