В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек

В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек

По меньшей мере 42 человека умерли почти за неделю от кори в штате Адамава на северо-востоке Нигерии.

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