В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек

По меньшей мере 42 человека умерли почти за неделю от кори в штате Адамава на северо-востоке Нигерии.
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"На места направлены бригады медиков для проведения вакцинации, они сдерживают распространение заболевания", - цитирует Тангвами агентство Reuters. Он добавил, что выявлены около 200 заболевших с симптомами кори, из них 42 человека умерли.
На севере Нигерии почти ежегодно происходят вспышки кори, что вызвано трудностями в вакцинации населения, в том числе из-за действий террористических группировок.