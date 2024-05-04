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В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек

В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек По меньшей мере 42 человека умерли почти за неделю от кори в штате Адамава на северо-востоке Нигерии.
Другие страны
4 мая 2024 г. 02:46
В Нигерии в штате Адамава почти за неделю от кори умерли более 40 человек

По меньшей мере 42 человека умерли почти за неделю от кори в штате Адамава на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава департамента здравоохранения штата Феликс Тангвами, отметив, что эпицентрами вспышки стали два района.

"На места направлены бригады медиков для проведения вакцинации, они сдерживают распространение заболевания", - цитирует Тангвами агентство Reuters. Он добавил, что выявлены около 200 заболевших с симптомами кори, из них 42 человека умерли.

На севере Нигерии почти ежегодно происходят вспышки кори, что вызвано трудностями в вакцинации населения, в том числе из-за действий террористических группировок.

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