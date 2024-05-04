СМИ: G7 рассматривает выделение Киеву пакета помощи на $50 млрд

Соединенные Штаты ведут переговоры с другими странами Группы семи (G7) по предоставлению помощи киевским властям в размере $50 млрд, значительную часть этой суммы планируется вернуть с помощью замороженных российских активов.

Соединенные Штаты ведут переговоры с другими странами Группы семи (G7) по предоставлению помощи киевским властям в размере $50 млрд, значительную часть этой суммы планируется вернуть с помощью замороженных российских активов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, США пытаются добиться того, чтобы соглашение о выделении помощи было подписано на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Как отмечает агентство, переговоры по этой теме идут тяжело и заключение соглашения может занять несколько месяцев.

Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила ведение переговоров по данной теме. "Мы это обсуждаем. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие в выделении помощи, чтобы США не делали это в одиночку", - сказала она в интервью Bloomberg.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала российско-украинской войны. Из них примерно $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах.