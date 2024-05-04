Восемь военнослужащих приговорили к смертной казни за дезертирство в ДР Конго

Военный трибунал города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил восемь военнослужащих, включая пять офицеров, к смертной казни за самовольное оставление позиций перед лицом противника и бегство с передовой.
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"Обвиняемые проявили трусость и бежали от врага", - говорится в постановлении трибунала. Еще 3 рядовых, которые входили в группу из 11 обвиняемых, были оправданы.
Все восемь военнослужащих находились на передовой в районе Гомы, где получили приказ противостоять повстанцам из группировки "Движение 23 марта" (М23). Трибунал признал, что они бежали с позиций, нарушив приказ.
В марте власти ДРК отменили мораторий на смертную казнь, просуществовавший более 20 лет. В комментарии к этому решению Минюст указал, что смертная казнь будет применяться в том числе в отношении военнослужащих, виновных в государственной измене, а также преступлениях, приравненных к ней.