Восемь военнослужащих приговорили к смертной казни за дезертирство в ДР Конго

Военный трибунал города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил восемь военнослужащих, включая пять офицеров, к смертной казни за самовольное оставление позиций перед лицом противника и бегство с передовой.

Военный трибунал города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил восемь военнослужащих, включая пять офицеров, к смертной казни за самовольное оставление позиций перед лицом противника и бегство с передовой.

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Обвиняемые проявили трусость и бежали от врага", - говорится в постановлении трибунала. Еще 3 рядовых, которые входили в группу из 11 обвиняемых, были оправданы.

Все восемь военнослужащих находились на передовой в районе Гомы, где получили приказ противостоять повстанцам из группировки "Движение 23 марта" (М23). Трибунал признал, что они бежали с позиций, нарушив приказ.

В марте власти ДРК отменили мораторий на смертную казнь, просуществовавший более 20 лет. В комментарии к этому решению Минюст указал, что смертная казнь будет применяться в том числе в отношении военнослужащих, виновных в государственной измене, а также преступлениях, приравненных к ней.