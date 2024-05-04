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Восемь военнослужащих приговорили к смертной казни за дезертирство в ДР Конго

Восемь военнослужащих приговорили к смертной казни за дезертирство в ДР Конго Военный трибунал города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил восемь военнослужащих, включая пять офицеров, к смертной казни за самовольное оставление позиций перед лицом противника и бегство с передовой.
Другие страны
4 мая 2024 г. 01:42
Восемь военнослужащих приговорили к смертной казни за дезертирство в ДР Конго

Военный трибунал города Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил восемь военнослужащих, включая пять офицеров, к смертной казни за самовольное оставление позиций перед лицом противника и бегство с передовой.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Обвиняемые проявили трусость и бежали от врага", - говорится в постановлении трибунала. Еще 3 рядовых, которые входили в группу из 11 обвиняемых, были оправданы.

Все восемь военнослужащих находились на передовой в районе Гомы, где получили приказ противостоять повстанцам из группировки "Движение 23 марта" (М23). Трибунал признал, что они бежали с позиций, нарушив приказ.

В марте власти ДРК отменили мораторий на смертную казнь, просуществовавший более 20 лет. В комментарии к этому решению Минюст указал, что смертная казнь будет применяться в том числе в отношении военнослужащих, виновных в государственной измене, а также преступлениях, приравненных к ней.

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