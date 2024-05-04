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В Эстонии заявили о необходимости готовиться к блокаде Балтийского моря

В Эстонии заявили о необходимости готовиться к блокаде Балтийского моря Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, объявивший в январе о желании досрочно покинуть свой пост, намерен совместно с Польшей, Финляндией и Швецией решить вопрос возможной блокады Балтийского моря.
Другие страны
4 мая 2024 г. 05:32
В Эстонии заявили о необходимости готовиться к блокаде Балтийского моря

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, объявивший в январе о желании досрочно покинуть свой пост, намерен совместно с Польшей, Финляндией и Швецией решить вопрос возможной блокады Балтийского моря.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с Польшей и новыми членами НАТО Швецией и Финляндией мы должны решить одну из наших ключевых проблем - потенциальную блокаду Балтийского моря", - написал он в обращении к читателям в ежегодном отчете Сил обороны Эстонии за 2023 год.

По словам Херема, "развертывание противокорабельной и противовоздушной обороны в Балтийском море" станет в таком случае "маловероятным для агрессора".

Более того, потенциальная блокада будет выгодна Эстонии, которая в результате сможет получить военно-морскую и воздушную поддержку от союзников.

Помимо этого, Херем отметил "значительное улучшение" военно-морского потенциала Сил обороны Эстонии. В частности, корабли военно-морского флота страны оборудованы в настоящее время противокорабельными ракетами и минами.

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