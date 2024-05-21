В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек

На территории села Гасангая Тертерского района произошел минный инцидент.

На территории села Гасангая Тертерского района в результате взрыва мины погиб один человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, Арзу Гаджиев (1965 г.р.) подорвался на мине, когда пас животных на неочищенной от мин территории, недалеко от бывшей линии соприкосновения.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту в прокуратуре Терского района проводится расследование.

"ANAMA, МВД и Генпрокуратура в очередной раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности и не заходить на незнакомую местность", - говорится в совместном сообщении.