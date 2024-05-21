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ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится

ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится Стоимость шенгенской визы для стран с соглашениями об упрощении визового режима останется неизменной и составит 35 евро.
Внешняя политика
21 мая 2024 г. 15:16
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится

Стоимость шенгенской визы для стран с соглашениями об упрощении визового режима останется неизменной и составит 35 евро.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в представительстве Европейского союза в Азербайджане.

Поскольку Азербайджан является страной Восточного партнерства, в соответствии с соглашением об упрощении визового режима, плата за шенген-визу для граждан этой страны составляет 35 евро.

Ранее сообщалось, что размер сборов за оформление краткосрочной шенгенской визы в мире вырастет на 12% с 11 июня. Стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро.

Еврокомиссия (ЕК) проводит пересмотр стоимости шенгенских виз каждые три года исходя из инфляции и средних зарплат государственных служащих в странах Евросоюза.

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Версия на английском языке EU: Schengen visa fee for Azerbaijani citizens won't change
Версия на азербайджанском языке Aİ: Azərbaycan vətəndaşları üçün Şengen vizasının rüsumu dəyişməyəcək

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