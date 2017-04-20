Президент Турции вошел в список "Самых влиятельных людей в мире" по версии журнала TIME

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Американский журнал TIME опубликовал список "Самых влиятельных людей в мире" за 2017 год. В список вошли ряд мировых лидеров и их консультанты, музыканты и звезды кино, спортсмены мирового уровня.

Как сообщает Report, из мировых лидеров в список вошли президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Филиппин Родриго Дутерте, папа Римский Франциск и др.

В этом году впервые в список вошли два советника Д.Трампа - его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.