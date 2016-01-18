​Президент Латвии попал в больницу

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис попал в больницу, cообщает Report со ссылкой на Delfi.

Раймонд Вейонис сегодня утром был доставлен в стационар "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической больницы.

"Канцелярия президента подтвердила информацию о госпитализации Вейониса. Президент не примет участия в запланированных на эту неделю публичных мероприятиях", - отмечает издание.

Латвийский лидер должен был провести встречу со спикером парламента Грузии Давидом Усапашвили.