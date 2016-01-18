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    ​Президент Латвии попал в больницу

    Раймонд Вейонис сегодня утром был доставлен в стационар Рижской Восточной клинической больницы

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Латвии Раймонд Вейонис попал в больницу, cообщает Report со ссылкой на Delfi.

    Раймонд Вейонис сегодня  утром  был доставлен в стационар "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической больницы.

    "Канцелярия президента подтвердила информацию о госпитализации Вейониса. Президент не примет участия в запланированных на эту неделю публичных мероприятиях", - отмечает издание.

    Латвийский лидер должен был провести встречу со спикером парламента Грузии Давидом Усапашвили.

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