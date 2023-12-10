Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили Габриэль Борич призвал провести срочные структурные реформы в ООН после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Президент Чили Габриэль Борич призвал провести срочные структурные реформы в ООН после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщает Report , об этом чилийский лидер написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году", - отметил он, комментируя новость о голосовании в Совете Безопасности международной организации.

Ранее резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе подверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "ООН необходимо реформировать, обязательно", - подчеркнул он.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.