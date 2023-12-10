О нас

Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе Президент Чили Габриэль Борич призвал провести срочные структурные реформы в ООН после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 08:11
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили Габриэль Борич призвал провести срочные структурные реформы в ООН после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом чилийский лидер написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году", - отметил он, комментируя новость о голосовании в Совете Безопасности международной организации.

Ранее резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе подверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "ООН необходимо реформировать, обязательно", - подчеркнул он.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çili Prezidenti BMT-də təcili struktur islahatlarına çağırıb

Самое читаемое

Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
Али Асадов: Темпы инфляции в Азербайджане снизились
5 декабря 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi