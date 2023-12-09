США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты Америки применили право вето в Совете безопасности ООН и заблокировали проект резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в Газе.

Соединенные Штаты Америки применили право вето в Совете безопасности ООН и заблокировали проект резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в Газе.

Как сообщает американское бюро Report, за резолюцию, подготовленную совместными усилиями 96 стран-членов ООН, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Великобритания воздержалась от голосования.

Постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд заявил, что в проекте резолюции отсутствует осуждение ХАМАС.

Проект резолюции требовал немедленного и безоговорочного освобождения всех военнопленных, обеспечения доступа гуманитарной помощи в регион.