США заблокировали резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты Америки применили право вето в Совете безопасности ООН и заблокировали проект резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в Газе.
Как сообщает американское бюро Report, за резолюцию, подготовленную совместными усилиями 96 стран-членов ООН, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Великобритания воздержалась от голосования.
Постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд заявил, что в проекте резолюции отсутствует осуждение ХАМАС.
Проект резолюции требовал немедленного и безоговорочного освобождения всех военнопленных, обеспечения доступа гуманитарной помощи в регион.