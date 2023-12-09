Эрдоган призвал к реформе ООН после вето США на резолюцию СБ ООН по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая в Стамбуле на форуме, посвященном Дню прав человека (отмечается в мире 10 декабря), он заявил о необходимости реформы ООН.

"К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена - США - была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США", - сказал турецкий лидер. "ООН необходимо реформировать, обязательно", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.