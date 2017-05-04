Президент Афганистана отказался посетить Пакистан

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Президент Афганистана Ашраф Гани отклонил приглашение посетить с визитом Пакистан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не поеду в Пакистан, пока Исламабад не передаст нам исполнителей терактов в Мазари-Шарифе, Американском университете Кабула и Кандагаре", - приводит слова Гани афганский телеканал Geo News. В ходе встречи в Кабуле с одной из пакистанских делегаций глава Афганистана вновь потребовал от пакистанской стороны "конкретных мер против сохраняющегося присутствия на ее территории боевиков движения "Талибан".

Каких-либо комментариев со стороны гражданского руководства и военного командования Пакистана пока не последовало. Исламабад также обвиняет Афганистан в том, что именно с его территории готовились и осуществлялись недавние резонансные террористические атаки в Пакистане. Прежде всего, речь идет о произошедшем 16 февраля теракте в суфийской мечети в городе Сехван провинции Синд, жертвами которого стали по меньшей мере 88 человека, свыше 300 получили ранения. Ответственность за него взяла на себя группировка "Джамаат-уль-Ахрар".