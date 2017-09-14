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    Правительство Испании разместило на границе Каталонии военных

    Мариано Рахой: Для предотвращения проведения этого референдума я использую все средства

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Испании 14 сентября начало размещать на границе Каталонии военных.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, официальный Мадрид предупредил правительство Каталонии, что в случае проведения референдума будет осуществлена военная интервенция.

    Правительство Каталонии пока не прокомментировало размещение военнослужащих на границе.

    "Для предотвращения проведения этого референдума я использую все средства. Мы воспользуемся самым последним средством для препятствования его проведению", - подчеркнул некоторое время назад глава испанского правительства Мариано Рахой.

    Напомним, что вчера с целью предотвращения проведения референдума все представители правительства Каталонии, силовых структур были вызваны в Мадрид.

    Отметим, что правительство Каталонской провинции решило провести 1 октября референдум в связи с "независимостью" региона.

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