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    Посольство Великобритании не переедет в Иерусалим

    Великобритания не примкнет к решению президента США Дональда Трампа

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Израиле не переедет в Иерусалим.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

    "Великобритания не примкнет к решению президента США Дональда Трампа", - отмечается в заявлении.

    Напомним, что 14 мая состоится открытие посольства США в Иерусалиме. В знак протеста этому состоялась акция в Палестинском секторе Газа. В результате открытого израильскими пограничниками огня погибли 25 человек, свыше 500 получили ранения.

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