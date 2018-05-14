Посольство Великобритании не переедет в Иерусалим

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Израиле не переедет в Иерусалим.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

"Великобритания не примкнет к решению президента США Дональда Трампа", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 14 мая состоится открытие посольства США в Иерусалиме. В знак протеста этому состоялась акция в Палестинском секторе Газа. В результате открытого израильскими пограничниками огня погибли 25 человек, свыше 500 получили ранения.