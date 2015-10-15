Послы Израиля и Государства Палестины прокомментировали эскалацию насилия в Иерусалиме

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став и посол Государства Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим прокомментировали нынешнюю эскалацию насилия в Иерусалиме.

Как заявил Report посол Израиля в Азербайджане Дан Став, недавнее усиление напряженности является "прямым подстрекательством радикальных исламистских и террористических элементов, призывающих палестинцев убивать евреев".

"Палестинские власти, включая председателя Махмуда Аббаса, используют разжигающую исламистскую риторику для распространения фальшивых требований против Израиля. Радикальные исламисты проносят оружие на Храмовую гору, тем самым, угрожая святому месту", - заявил посол.

Д.Став отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы восстановить спокойствие и гарантировать свободу вероисповедания в Иерусалиме для представителей всех религий. По его словам, в течение прошлого года 4 млн. мусульман посетили Храмовую гору: "Израиль твердо привержен сохранению статуса-кво на Храмовой горе. Израиль также придерживается принципа "два государства для двух народов" и готов немедленно возобновить прямые мирные переговоры с палестинцами".

Посол Государства Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим в свою очередь заявил Report, что правительство Палестины прилагает усилия для уменьшения случаев насилия и предотвращения открытой войны. При этом, он обвинил власти Израиля в том, что эта страна покровительствует израильтянам, разместившимся на палестинских территориях, и каждый день совершающих террор против граждан Палестины: "То, что происходит сегодня в Палестине является результатом продолжения трагедии, чувства безнадежности, продолжающихся с момента оккупации Израилем палестинских земель. Все это подпитывается визитом некоторых министров радикально правого правительства к мечети Аль-Акса. Несмотря на то, что Израиль знает, насколько особым является это место для мусульман".

Посол в качестве решения проблемы назвал создание палестинского государства на основе границ 1967-го года со столицей в Иерусалиме (Гудс), которое будет существовать в соседстве с Израилем в условиях мира и сотрудничества и положить тем самым конец оккупации: "Для этого требуется, чтобы международное сообщество и оказывающие поддержку Израилю крупные государства заставили Израиль отказаться от этого. Странно, что эти страны представляют себя как опекуны международного права и прав человека, но когда дело доходит до вопроса, связанного с Израилем, не уделяют этому внимания, что наносит удар по их глобальной надежности".

Н.А.Карим отметил, что создание палестинского государства положит конец многим террористическим и экстремистским силам, а также внесет свой вклад в установление стабильности и мира.

Посол Палестины также прокомментировал заявления со стороны Израиля о том, что они готовы начать переговоры с Палестиной: "Здесь вы имеете ввиду некоторые зарубежные мирные силы нынешнего правительства и израильскую оппозицию. Разумеется, мы приветствуем это. Мы не прекращали призыв к переговорам, основывающимся на законе. Должен отметить, что на фоне нынешнего расистского радикального правого правительства, мы не считаем, что с этим правительством можно будет достичь соглашения. Правительством, которым руководит "умеренный" Нетаньяху. Он перед всеми в открытую заявил, что в период руководства правительством будет препятствовать созданию Государства Палестины. Он, расистскими заявлениями, назвал "стадом" израильских граждан палестинского происхождения".

Отметим, что столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме между палестинской молодежью и израильской полицией продолжаются в прошлого месяца. Израильские власти ограничили доступ к мечети Аль-Акса, и израильская полиция допускает к ней только мужчин старше 50 лет. По данным СМИ, за это время жертвами обострения арабо-израильского конфликта стали 39 человек.