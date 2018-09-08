Посла Ирака вызвали в министерство иностранных дел Ирана

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Посол Ирака Раджих Сабир Абуд-аль-Мусави вызван в министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber 7, причиной этого стало нападение и поджог протестующими здания Генконсульства Ирана в иракском городе Басра.

В распространенном письменном заявлении пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Гасеми отмечается, что послу Ирака в связи с этим было сделано соответствующее предупреждение.

Сообщается, что иракские правоохранительные органы обеспечивают безопасность Генконсульства Ирана в Басре:

"МИД Ирана выразило недовольство, что полиция Басры относится равнодушно к такому щепетильному вопросу. Правительство Ирака не выполнило взятые на себя обязательства по безопасности дипкорпусов и их сотрудников".

У посла Ирака потребовали донести недовольство Ирана до руководства страны и в ближайшее время арестовать виновных.

Отметим, что 7 сентября сотни демонстрантов провели акцию протеста у здания Генконсульства Ирана в Басре. Они напали на дипкорпус и подожгли его. МИД Ирана осудил данный инцидент. В то же время был закрыт КПП Селамче, расположенный на границе с Ираком.