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    Полиция задержала мужчину, пригрозившего смертью президенту Польши

    Варшавская полиция задержала 72-летнего мужчину, который пригрозил смертью президенту Польши Анджею Дуде

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Варшавская полиция задержала 72-летнего мужчину, который пригрозил смертью президенту Польши Анджею Дуде.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом столичные стражи порядка сообщили в понедельник в Twitter.

    Сообщается, что мужчина позвонил в Воеводский центр аварийного уведомления и сказал: «Умер (мэр Гданьска Павел) Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда».

    Полиция оперативно установила, с какого телефона и адреса был произведен звонок. Мужчину задержали. Дело направлено в прокуратуру.

    Напомним, что Адамович умер в больнице в понедельник после полученных в воскресенье вечером ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, несколько недель назад освободившийся из тюрьмы, где он провел пять лет за ограбление банков.

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