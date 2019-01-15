Полиция задержала мужчину, пригрозившего смертью президенту Польши

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Варшавская полиция задержала 72-летнего мужчину, который пригрозил смертью президенту Польши Анджею Дуде.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом столичные стражи порядка сообщили в понедельник в Twitter.

Сообщается, что мужчина позвонил в Воеводский центр аварийного уведомления и сказал: «Умер (мэр Гданьска Павел) Адамович, а завтра может умереть Анджей Дуда».

Полиция оперативно установила, с какого телефона и адреса был произведен звонок. Мужчину задержали. Дело направлено в прокуратуру.

Напомним, что Адамович умер в больнице в понедельник после полученных в воскресенье вечером ножевых ранений, которые ему нанес 27-летний житель Гданьска, несколько недель назад освободившийся из тюрьмы, где он провел пять лет за ограбление банков.