Получивший ножевое ранение мэр Гданьска умер

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Умер получивший ножевое ранение мэр польского города Гданьск Павел Адамович, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что состояние раненного ножом мэра Гданьска оценивается как очень тяжёлое. По словам врачей, пострадавший был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напавший на градоначальника мужчина был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Гданьска. На сцену он прошел по удостоверению сотрудника СМИ. Как сообщают местные издания, мужчина заявил, что нападение стало местью за пытки, которым он якобы подвергался в тюрьме.