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    Песков: Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждается

    Сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - заявил Песков.

    По его словам, Путин и Трамп при личной встрече более предметно обсудят темы, затронутые в телефонном разговоре 28 января.

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