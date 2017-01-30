Песков: Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждается

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с России не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - заявил Песков.

По его словам, Путин и Трамп при личной встрече более предметно обсудят темы, затронутые в телефонном разговоре 28 января.