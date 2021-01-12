Партия Нурсултана Назарбаева победила на парламентских выборах в Казахстане

Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

Партия "Нур-Отан", возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров итоговые результаты выборов.

"Партия "Нур-Отан - 71,09%", - сказал Петров.

По данным ЦИК, 7-процентный барьер также преодолели партия "Ак жол" (Светлый путь) с 10,95% и "Народная партия Казахстана" с 9,1% голосов.

В свою очередь участвовавшие в выборах партии "Ауыл" (Село) и "Адал" (Честный) не прошли в парламент, набрав 5,29% и 3,57% соответственно.