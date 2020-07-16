О нас
Report Georgia

Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля

Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля Решение считается принятым, если за него выскажутся более половины народных избранников
Другие страны
16 июля 2020 г. 11:48
Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля

Предложение оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) о вотуме недоверия правительству в связи с коррупцией в органах власти, внесенное 15 июля в канцелярию Народного собрания (парламента страны), будет рассмотрено 20 июля на внеочередном заседании парламента. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом принято 16 июля на заседании Народного собрания.

В соответствии с действующими законами обсуждение предложения о вынесении вотума недоверия правительству должно быть рассмотрено парламентариями в срок от трех до семи дней с момента внесения документа в канцелярию, после чего, не ранее чем через 24 часа, пройдет голосование. Решение считается принятым, если за него выскажутся более половины народных избранников, то есть не менее 121 депутата.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Рэпер Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
16 июля 2020 г. 11:09
В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку
В Таиланде вице-премьер и три министра подали в отставку
16 июля 2020 г. 10:06
В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19
В Индии выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19
16 июля 2020 г. 09:36
Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент
Правящая партия в Северной Македонии лидирует на досрочных выборах в парламент
16 июля 2020 г. 07:54
В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом
В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом
16 июля 2020 г. 06:59
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании
Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании
16 июля 2020 г. 06:08
В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19
В Бразилии за сутки выявили около 40 тыс. заражений COVID-19
16 июля 2020 г. 02:37
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии
Стал известен тест на COVID-19 у Президента Бразилии
16 июля 2020 г. 00:53
 Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки
 Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки
16 июля 2020 г. 00:03
Премьер Франции представил программу правительства
Премьер Франции представил программу правительства
15 июля 2020 г. 23:43

Последние новости

12:25
Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли на 20% Энергетика
12:16
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус Здравоохранение
12:15
Азербайджан сократил экспорт сырой нефти на 3% Энергетика
12:11
ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов Финансы
11:57
В Азербайджане родились 1 258 близнецов и 42 тройняшки Социальная защита
11:53
ФотоМинобороны Азербайджана: Уничтожен БПЛА Армении Нагорно-карабахский конфликт
11:50
Беларусь продолжает закупку нефти у США Энергетика
11:48
Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля Другие страны
11:42
Названо число занятого населения в Азербайджане Социальная защита
11:41
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 750 тысяч В регионе
11:38
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти Энергетика
11:37
Браки и разводы в Азербайджане: статистика за январь-май Внутренняя политика
11:35
За 5 месяцев зарегистрировано почти 25 тысяч смертей Происшествия
11:29
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 9% Бизнес
11:28
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 25% Бизнес
Вся новостная лента