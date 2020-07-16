Парламент Болгарии рассмотрит предложение о вотуме недоверия правительству 20 июля

Решение считается принятым, если за него выскажутся более половины народных избранников

Предложение оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) о вотуме недоверия правительству в связи с коррупцией в органах власти, внесенное 15 июля в канцелярию Народного собрания (парламента страны), будет рассмотрено 20 июля на внеочередном заседании парламента. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение об этом принято 16 июля на заседании Народного собрания.

В соответствии с действующими законами обсуждение предложения о вынесении вотума недоверия правительству должно быть рассмотрено парламентариями в срок от трех до семи дней с момента внесения документа в канцелярию, после чего, не ранее чем через 24 часа, пройдет голосование. Решение считается принятым, если за него выскажутся более половины народных избранников, то есть не менее 121 депутата.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.