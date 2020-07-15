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Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.
Другие страны
15 июля 2020 г. 21:38
Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку

Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Болгарское национальное радио

"Существующая сегодня олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута народом. Перезапуск политического процесса и модернизация страны должны быть совершены путем отставки правительства, главного прокурора и честных выборов", - приводит слова президента Болгарское национальное радио.

Отметим, что в Болгарии уже неделю продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.

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