Пан Ги Мун: ООН и ЕС должны совместно добиваться мирного разрешения конфликта на востоке Украины

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Конфликт на востоке Украины является угрозой европейскому региону и даже всему международному сообществу. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с региональными организациями. В заседании приняла участие верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

"ООН и Европейский союз должны совместно добиваться мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины, который представляет собой угрозу не только стране, но и, в более широком плане, - европейскому региону и даже всему международному миру и безопасности", - заявил Пан Ги Мун.

Генеральный секретарь подчеркнул, что сегодня ни одна международная организация не может справиться с современными вызовами и проблемами в одиночку.

Он отметил тесное сотрудничество между ООН и Европейским союзом, подчеркнув, что обе организации исповедуют одни ценности и привержены мирному коллективному разрешению проблем в сфере безопасности с целью предотвращения конфликтов.

"ООН придает большое значение совместной с Европейским союзом и с другими партнерами работе по противодействию иностранным боевикам-террористам, представляющим опасность как внутри, так и за пределами Европы", - заявил Пан Ги Мун.