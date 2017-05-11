Новый раунд переговоров по Сирии пройдет в Женеве с 16 по 19 мая

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Очередной раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве с 16 по 19 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы планируем начать переговоры на следующей неделе. Они начнутся 16 мая, и мы нацелены завершить их 19 мая", - сказал он.

Эмиссар ООН подчеркнул, что новый раунд будет "гораздо короче по сравнению с предыдущими" и дискуссии будут "деловыми". По словам де Мистуры, при планировании сроков раунда был учтен тот факт, что скоро начинается священный для мусульман месяц Рамадан.