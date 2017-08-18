Новые переговоры по Сирии в Женеве могут начаться в начале сентября

© "RİA Novosti"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве может начаться 7 сентября.

Как передает Report, об этом сoобщают РИА Новости со ссылкой на главу делегации группы сирийской оппозиции «Каир» Фирас Халиди.

"У нас нет пока ясной повестки дня по датам. Ведутся разговоры, что раунд в Женеве будет 7 сентября", - сообщил оппозиционер.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее сообщил, что рассчитывает на начало нового раунда межсирийских переговоров в Женеве в первой половине сентября.