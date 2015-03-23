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    Нетаньяху извинился за слова о толпах голосующих арабов

    Премьер Израиля заявил, что в случае переизбрания он не допустит создания палестинского государства

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, партия которого победила на недавних выборах, принес извинения за свои высказывания о "толпах голосующих арабов" во время предвыборной кампании.

    Report со ссылкой на "Би-би-си" сообщает, в день выборов он заявил, что его соперники из левого лагеря пытаются вывести на участки голосования толпы израильских арабов, чтобы склонить чашу весов в их пользу.

    В ходе предвыборной кампании Нетаньяху в очередной раз заявил, что в случае переизбрания он не допустит создания палестинского государства.

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